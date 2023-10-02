Ліг посеред дороги: на Закарпатті дві автівки переїхали хлопця

На Закарпатті внаслідок наїзду двох автомобілів загинув неповнолітній хлопець. Особи водіїв правоохоронці встановили.

Про це повідомили у поліції Закарпаття.

Правоохоронці, які прибули за викликом, встановили, що подія сталася на вул. Армійській в місті Тячів. Також встановили особу загиблого, це – неповнолітній місцевий житель. Крім того, поліцейські з’ясували попередні обставини.

"На відео з вуличних камер видно, як потерпілий у темному одязі підходить до середини проїжджої частини та лягає на дорозі. Після цього тією ділянкою проїжджають дві легкові автівки", – повідомили деталі у поліції Закарпаття.

Наразі особи обох керманичів встановили. Водій автомобіля, який проїжджав першим, залишив межі області, його розшукують. Іншою автівкою керував співробітник поліції.

Хлопець, як повідомили медики, помер у реанімації.

Нагадаємо, у Львівській області трагічно загинув пішохід - його переїхали одразу дві машини.

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