ЗСУ обстріляли окупантів нетиповими снарядами: "Це - акція милосердя"

Бійці 24-ї бригади імені короля Данила обстріляли російських окупантів агітаційними снарядами, в яких були листівки із закликами до росіян здаватися до полону.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Івана Петричака.

Українські бійці з нагоди Дня захисника та захисниці України запустили по позиціях окупантів агітаційні матеріали з пропозицією здаватись до полону.

"Це у нас 122-о міліметровий агітаційний снаряд. На даний час - 400 листівочок", - каже боєць ЗСУ.

Це спільна робота бійців 24 бригади імені короля Данила разом з військовою контррозвідкою СБУ. У снарядах були листівки російською мовою з пропозицією здатись до полону.

Листівок одразу кілька видів. Є номери телефонів і ціла інструкція як правильно здатися в полон. Вказані терміни ув'язнення: до 1-го року тюрми - якщо нікого не вбивав, три роки - якщо стріляв за наказом і амністія для окупантів, якщо здаватися в полон вирішить разом з технікою. В такому разі ще і фінансова винагорода.

Агітаційна листівка

"Це акція милосердя наших воїнів до окупантів. В честь Дня захисників і захисниць України. Цими листівками наші воїни дають окупантам шанс лишитися живими", - каже Іван Петричак.

Снаряди із агітаційними листівками прилетіли в район Горлівки Донецької області. Вже через декілька хвилин місцеві гауляйтери у соцмережах висловлювали своє обурення.

"Проведення таких операцій спрямовано не тільки на загарбників, які воюють проти українського народу, а і на те населення, яке залишається на непідконтрольній території. Повідомити жителів непідконтрольних територій, що ЗСУ - наступають. Їхні території скоро будуть звільнені і їм залишається лише трішечки почекати", - каже український захисник.

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Нагадаємо, спецпризначенцями 5-го загону Центру "Омега" Національної гвардії України знищено бліндаж російських військових з одного пострілу.

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