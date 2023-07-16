Мендель призналась, сколько зарабатывала на должности спикера Зеленского

По словам Мендель, в конце своей работы в должности спикера президента, ее зарплата составляла около 45 тысяч грн.

Журналистка и бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что сейчас официально нигде не работает и пожаловалась, что не может похвастаться хорошим финансовым положением.

Об этом она сказала в интервью журналистке Алине Доротюк.

"В начале у меня было 15 тысяч, а уже в конце, когда шла, то было 45. То есть втрое (увеличилась сумма зарплаты. – Ред). Были еще какие-то премии отдельно. Несколько месяцев я получала больше", – говорит Мендель.

Бывшая пресс-секретарь президента Зеленского отметила, что сейчас нигде официально не работает.

"Я пишу статьи в иностранные издания, я пишет статьи. В The Washington Post я не наемный сотрудник, я пишу свои колонки. Я работаю на себя. Я могу писать блоги в разные издания. Писала для Politico, Evening Standard", – отметила Мендель. .

Также она похвасталась тем, что ее мемуары "Каждый из нас Президент" хорошо продаются на Западе.

"Раскупают, и это меня радует. У меня контракт был. Есть дивиденды. Из этого контракта я давала на армию. На армию и на некоторые гуманитарные нужды из своего личного кармана я отдала 45 тысяч долларов. Сказать, что у меня сейчас очень хорошо финансовое положение, я не могу", – рассказала Мендель.

Напомним, в июне 2019 года Юлия Мендель стала спикером президента Зеленского, выиграв конкурс на эту должность, в котором участвовало примерно 4 тыс. человек.

30 апреля 2021 г. в СМИ появилась информация, что Мендель написала заявление об увольнении. 9 июля того же года президент Зеленский подписал указы об увольнении Менделя и назначении на этот пост Сергея Никифорова.

Ранее Юлия Мендель показала разрушенный российской ракетой дом своих бабушки и дедушки. Часть родных экс-секретаря Зеленского оказалась на оккупированных территориях. Во время освобождения Херсона Менедель впервые за 9 месяцев войны увидела свою родную тетю.

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