Могут "убить" печень: в Украину завезли опасные морепродукты

В Украину из Латвии ввезли морепродукты с опасным канцерогеном. В них обнаружили кадмий, запрещенный в странах Евросоюза.

Об этом пишет "РБК-Украина".

Отмечается, что опасный канцероген кадмий был обнаружен в замороженном миксе морепродуктов производителя Zejiang Zhoufu food Co. LTD, Китай, транзитом экспортировались из Литовской Республики.

В лаборатории Литвы в вывезенном товаре была обнаружена опасная концентрация кадмия. Этот канцероген может навредить здоровью человека.

Продавать такой товар категорически запрещено. Если такой продукт будет обнаружен в продаже – нужно уведомить региональное или центральное управление Госпродпотребслужбы.

"Согласно части 3 статьи 20 Закона Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов", если оператор рынка считает или имеет основания считать, что пищевые продукты, которые он ввез (переслал) на таможенную территорию Украины, произвел, переработал или обращение которых осуществляет, не отвечают требованиям безопасности, он немедленно начинает процедуру изъятия этих пищевых продуктов из обращения и в срок не более двух рабочих дней в письменном виде информирует об обнаруженном несоответствии компетентный орган.

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Напомним, ранее стало известно, что из Бразилии в Украину были доставлены опасные орехи, которые могут продаваться в торговых точках. Они содержат превышенный уровень афлатоксинов, являющихся продуктом жизнедеятельности грибов рода Aspergillus.