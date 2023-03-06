Можуть "вбити" печінку: до України завезли небезпечні морепродукти

В Україну з Латвії завезли морепродукти із небезпечним канцерогеном. У них виявили кадмій, який заборонений у країнах Євросоюзу.

Про це пише "РБК-Україна".

Зазначається, що небезпечний канцероген кадмій виявили в замороженому міксі морепродуктів виробника Zejiang Zhoufu food Co. LTD, China, які транзитом експортувалися з Литовської Республіки.

У лабораторії Литви у вивезеному товарі виявили небезпечну концентрацію кадмію. Цей канцероген може нашкодити здоров'ю людини.

Продавати такий товар категорично заборонено. Якщо такий продукт буде виявлено у продажу - потрібно повідомити регіональне чи центральне управління Держпродспоживслужби.

"Згідно з частиною 3 статті 20 Закону України "Про основні засади та вимоги до безпеки та якості харчових продуктів", якщо оператор ринку вважає або має підстави вважати, що харчові продукти, які він ввіз (переслав) на митну територію України, виробив, переробив або звернення яких здійснює, не відповідають вимогам безпеки, він негайно розпочинає процедуру вилучення цих харчових продуктів з обігу та у строк не більше двох робочих днів письмово інформує про виявлену невідповідність компетентний орган.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що з Бразилії до України були привезені небезпечні горіхи, які можуть продаватися у торгових точках. Вони містять перевищений рівень афлатоксинів, які є продуктом життєдіяльності грибів роду Aspergillus.