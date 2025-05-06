МВД расширяет льготные категории для будущих поступающих: детали от Клименко

Глава МВД Игорь Клименко / © Игорь Клименко

Реклама

В новом учебном году 2025-2026 МВД расширит льготные категории для будущих поступающих. Теперь учиться в лицеях ведомства смогут также дети, чьи попечители, один из приемных родителей, родителей-воспитателей, родные братья или сестры погибли, пропали без вести при особых обстоятельствах, попали в плен или получили инвалидность вследствие травмы или болезни во время исполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

"Также мы приглашаем на обучение в Киеве, Виннице, Днепре, Кривом Роге и Ивано-Франковске детей военных, полицейских, спасателей и других работников сил безопасности и обороны, принимавших или участвующих в отпоре вооруженной агрессии РФ", - подчеркнул Клименко.

Реклама

Лицеи безопасности и национально-патриотического воспитания МВД — место, где формируется сообщество патриотической и мотивированной молодежи.

Подать заявку на поступление можно по ссылке.

Напомним, в Украине недавно была введена новая система электронной очереди на посещение Сервисных центров МВД. Это позволило полностью автоматизировать процесс и сделать его прозрачным и удобным. Но вместе с комфортными изменениями теперь автовладельцев обязали более ответственно относиться к заказу услуг в сервисных центрах.