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На Донбассе боевики раз обстреляли позиции ООС, обошлось без потерь

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На Донбассе боевики раз обстреляли позиции ООС, обошлось без потерь

Фото: facebook.com/pressjfo.news

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ.

За прошедшие сутки, 21 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь нет.

Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщает пресс-служба штаба ООС.

  • В направлении Водяного, что у Донецка, враг применял минометы 120-го калибра.
  • Вблизи Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.
  • Неподалеку Новолуганского противник обстреливал наши позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", — говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра 22 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет.

Напомним:

  • Наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировали военную технику в неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей — в зонах, где ее размещение запрещено.
  • СБУ в очередной раз перед праздником Независимости отмечают, что именно в эти дни активизируются агенты Кремля в Украине. Годовщину украинской независимости Россия может использовать или для провокаций в центре столицы, или для вторжения с юга Украины.

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Автор: Елена Вус

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