На Донбассе боевики раз обстреляли позиции ООС, обошлось без потерь

На Донбассе боевики раз обстреляли позиции ООС, обошлось без потерь

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ.

За прошедшие сутки, 21 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь нет.

Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщает пресс-служба штаба ООС.

В направлении Водяного, что у Донецка, враг применял минометы 120-го калибра.

что у Донецка, враг применял минометы 120-го калибра. Вблизи Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Новолуганского противник обстреливал наши позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", — говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра 22 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет.

Напомним:

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Автор: Елена Вус

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