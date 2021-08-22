Ирина Билык показала подросшего сына Табриза: "Копия папы"

Пользователи отметили, что мальчик очень похож на своего отца.

Украинская певица Ирина Билык, которая недавно заявила, что не считает себя красивой, показала подросшего сына Табриза.

В фотоблоге 51-летняя звезда разместила совместный снимок с 5-летним наследником, с отцом которого, фотографом Асланом Ахмадовым, недавно официально развелась.

На фотографии артистка и мальчик позировали в ярких спортивных костюмах на оранжевом фоне. Ирина нарядилась в бирюзовую толстовку и лиловые бриджи, а Табриз — в фиолетовый костюм.

Ирина Билык с сыном Табризом / instagram.com/bilyk_iryna

"Незаметно растет мой сынок. А скоро и в школу... Вы думаете, будет еще локдаун?" — подумала знаменитость.

В комментариях сторонники и коллеги Ирины засыпали ее сына комплиментами и отметили, что он очень похож на отца.

Как же похож на папу

Копия папы

Какой красавчик

Такой красивый сын, Ириша

Напомним, ранее Ирина Билык похвасталась первой зарплатой 5-летнего сына. Мальчику заплатили гонорар за рекламу.

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