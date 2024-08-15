На Донбассе задержали таксиста, который шпионил за HIMARS

В Покровске Донецкой области Служба безопасности Украины задержала информатора РФ, который передавал врагу информацию о локациях Сил обороны.

Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что для выполнения враждебной задачи мужчина объезжал город под видом водителя такси. Во время поездки он также выспрашивал у пассажиров нужную россиянам информацию о расположении Сил обороны. Кроме HIMARS, его интересовали координаты штабов, опорных пунктов и маршрутов движения вооружения украинских защитников.

Выяснилось, что враждебным агентом был житель соседнего Мирнограда. Он передавал россиянам информацию через Telegram-бот. У него уже изъяли мобильный телефон с поличным.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Ему сообщили о подозрении по статье о несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины). Вражеский агент может отправиться в тюрьму на восемь лет.

Напомним, в Виннице задержан прибывший из соседней страны злоумышленник - он имел задачу поджигать служебные автомобили Вооруженных сил Украины. Он искал транспортные средства, ранее задействованные на фронте, а теперь проходят техническое обслуживание в Виннице.

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