На Прикарпатье 8-летнюю девочку укусила змея: ребенок в больнице

На Прикарпатье 8-летнюю девочку укусила змея: ребенок в больнице

Ребенка госпитализировали в Коломыйскую детскую больницу.

В поселке Печенежин Печенижинской ТГ Ивано-Франковской области во вторник, 13 июля, в 20:00 змея укусила 8-летнюю девочку.

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Об этом сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Девочку из поселка Печенежин срочно госпитализировали в Коломыйскую детскую районную больницу. Сейчас медики оказывают помощь ребенку.

Напомним, накануне в Львовской области змеи укусили трех человек, среди которых — 13 летняя девочка из села Свидник Дрогобычского района. Ребенка госпитализировали в Турковскую центральную районную больницу с укусом в правую ногу.

Ранее трое детей на Прикарпатье попали в реанимацию из-за укусов змеи.

Также в Минздраве объяснили, что делать, если укусила змея.

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