На Прикарпатье 8-летнюю девочку укусила змея: ребенок в больнице

Ребенка госпитализировали в Коломыйскую детскую больницу.
В поселке Печенежин Печенижинской ТГ Ивано-Франковской области во вторник, 13 июля, в 20:00 змея укусила 8-летнюю девочку.
Об этом сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.
Девочку из поселка Печенежин срочно госпитализировали в Коломыйскую детскую районную больницу. Сейчас медики оказывают помощь ребенку.
Напомним, накануне в Львовской области змеи укусили трех человек, среди которых — 13 летняя девочка из села Свидник Дрогобычского района. Ребенка госпитализировали в Турковскую центральную районную больницу с укусом в правую ногу.
Ранее трое детей на Прикарпатье попали в реанимацию из-за укусов змеи.
Также в Минздраве объяснили, что делать, если укусила змея.