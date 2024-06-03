На Прикарпатье мужчина изнасиловал и убил 9-летнюю девочку

В Ивано-Франковской области 34-летний мужчина изнасиловал и убил 9-летнего ребенка. Он приговорен к пожизненному лишению свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Мужчина в июне 2023 года жестоко поиздевался над девочкой и лишил ее жизни.

"В тот день ребенок вышел из дома к сестре, а вслед за девочкой направился 34-летний родственник, который гостил у ее отца. По дороге мужчина, пользуясь тем, что она его хорошо знает и доверяет, предложил сократить путь. Он заманил ребенка в залесенный участок неподалеку от реки, а там заставил ее раздеться, избил, изнасиловал и задушил", — говорится в сообщении ведомства.

Уже вечером правоохранители обнаружили тело ребенка, а через несколько часов установили и задержали подозреваемого. Теперь ему светит пожизненное заключение.

Напомним, в Хмельницкой области будут судить мужчину, который изнасиловал собственную дочь, когда жены не было дома. Ему грозит заключение сроком от 10 до 15 лет.

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