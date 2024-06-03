Таропрогноз на 3-9 июня 2024 года: что карты нам предвещают

Карты Таро появились в Средневековой Европе несколько столетий назад, а сейчас они занимают ведущее место среди мантических атрибутов эзотериков, оккультистов и представителей языческих верований. Обычно их используют для предсказания вероятного будущего, однако сфера применения карт Таро значительно шире, чем может показаться на первый взгляд.



Поэтому узнайте больше из таропрогноза на 3-9 июня 2024 года от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Шестерка кубков"

Эта карта, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро, рассказывает о ностальгии, игривости и определенной инфантильности. Эта карта советует для продвижения в отношениях принять своего внутреннего ребенка, положительно относиться к жизни, немного задумываться о прошлом, ведь в нем кроются подсказки к нашему будущему.

Напомните себе и партнеру сентиментальные моменты, которые бывали у вас раньше. Примиритесь с тем, что вам не нравится в отношениях, ведь людей менять очень тяжело, а об особенностях следовало договариваться "на берегу".

Найдите в себе немного юношеского пыла, берите ответственность за свой выбор, положительно относитесь к другим людям и впустите в свою жизнь любовь.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Туз мечей"

Эта карта Таро, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро, и представляет тузы. "Туз мечей" представляет еще и масть мечей, свидетельствующую об интеллектуальной составляющей, жизненных испытаниях, разуме и молниеносной реакции.

Эта карта рассказывает о чистоте, правде, объективности, честности и справедливости. Она говорит, что пора избавиться от иллюзий, понять дальнейший путь, логически объяснять себе определенные явления, осознавать, что есть плохо, а что – хорошо. Столкнитесь с реальностью и пройдите экзамен судьбы. Проанализируйте свою мотивацию, не забывайте об изобретательности и остроте разума.

Эта карта появляется тогда, когда что-то в вашей душе стремится к выражению и наконец достигните справедливости. Также эта карта символизирует логику и уверенность в момент трудностей жизни. Верьте в себя, не сомневайтесь в ваших желаниях, будьте готовы к действиям и осознайте свои возможности.

Пора посмотреть правде в глаза и отказаться от горечи и разочарований прошлого. "Туз мечей" – это карта устойчивости, решительности и максимальной внутренней честности. Сейчас вы можете прояснить ситуацию, рассеять сомнения и тогда дорога для вас откроется.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Паж кубков"

Эта карта рассказывает о восприятии, чувственности и душевных порывах. В вашем деле поможет демонстрация чувств, подлинные порывы, доверие своей интуиции, начало чего-то нового.

"Паж кубков" символизирует эмоциональную чувственность с положительной стороны. Нужно больше воспринимать потребности других людей, а также внести творческую жилку в вашу работу. Подумайте, что вы вносите в свое дело, а что – ваши партнеры.

Впереди вас ждут новые победы и вы с головой погрузитесь в дела.

Также читайте Таропрогноз на июнь 2024: что карты нам предвещают

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Вот так прогноз! Астрологи увидели, когда закончится война? Чего ждать украинцам?

Читайте также: