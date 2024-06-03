На Прикарпатті чоловік зґвалтував та вбив 9-річну дівчинку

В Івано-Франківській області 34-річний чоловік зґвалтував та вбив 9-річну дитину. Його засуджено до довічного позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури регіону.

Чоловік у червні 2023 року жорстоко познущався з дівчинки та позбавив її життя.

"Того дня дитина вийшла з дому до сестри, а слідом за нею попрямував 34-річний родич, який гостював у її батька. Дорогою чоловік, користуючись тим, що вона його добре знає та довіряє, запропонував скоротити шлях. Він заманив дитину до залісненої ділянки неподалік річки, а там змусив її роздягнутися, побив, зґвалтував та задушив", — йдеться у повідомленні відомства.

Вже ввечері правоохоронці виявили тіло дитини, а за кілька годин встановили та затримали підозрюваного. Тепер йому світить довічне ув'язнення.

Нагадаємо, на Хмельниччині судитимуть чоловіка, який зґвалтував власну доньку, коли дружини не було вдома. Йому загрожує ув'язнення на строк від 10 до 15 років.

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