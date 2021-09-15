На Прикарпатье в горном селе открыли современный лицей по президентской программе

На Прикарпатье в горном селе открыли современный лицей по президентской программе

В селе Вышков Ивано-Франковской области открыли новый лицей, который строили почти 20 лет.

Завершить и сдать учебное заведение удалось благодаря программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка», сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

Первый камень под строительство школы в высокогорном селе заложили еще в 2003 году. В прошлом году на завершение строительства было выделено 15 млн гривен.

«Строительство лицея продолжалось несколько лет. Из-за отсутствия надлежащего финансового ресурса не было возможности завершить строительство объекта. И при поддержке президентской программы и со-финансировании из местной казны школьники и педагоги будут учиться на преподавать в комфортном заведении», - отметила глава ОГА Светлана Онищук.

В новом лицее - просторные комнаты, новая мебель и оборудование. Также учебное заведение имеет собственный спортивный зал и столовую.

Ранее сообщалось, что по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка» в областных больницах создадут вертолетные площадки для обеспечения экстренной эвакуации пациентов.

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