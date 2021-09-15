С начала года рост ВВП Украины ускорился — Минэкономики

С начала года рост ВВП Украины ускорился — Минэкономики

Также в ведомстве назвали главные риски для роста ВВП до конца текущего года.

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам января-июля 2021 года ускорился до 2,1%, отмечает Министерство экономики.

"В январе-июля 2021 г. года, по расчетам Министерства экономики, сводный индекс производства (СИП) увеличился на 1,3% (на 1% в январе-июне 2021, падение на 6,6% за январь-июль 2020 соответственно), ВВП — на 2,1% ".

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Об этом в среду, 15 сентября сообщило Минэкономики в июльском обзоре экономической активности.

Так, рост ВВП в указанном периоде произошел за счет промышленности, сельского хозяйства, транспорта и строительной отрасли. В частности, в июле промышленность пятый месяц подряд показала рост, однако он замедлился до 0,2% против 1,1% в июне 2021 года. Производство сельскохозяйственной продукции в июле выросло на 9,2% против падения на 16% в июне-2021, что обусловлено, прежде всего, активной фазой кампании по уборке урожая.

При этом рисками для прогноза роста ВВП по итогам года на 4% Минэкономики называет частоту, длительность и уровень жесткости возможных новых карантинных ограничений, ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры на мировых рынках, а также полноценный запуск "Северного потока-2", который может сказаться на отклонении от ожидаемых показателей транзита.

Напомним:

В обновленном макропрогнозе Министерство экономики ухудшило ожидания роста реального ВВП в 2021 году с 4,6% до 4,1%, в 2022 году — с 4,3% до 3,8%.

роста реального ВВП в 2021 году с 4,6% до 4,1%, в 2022 году — с 4,3% до 3,8%. Между тем в Офисе президента дали оптимистичный прогноз по росту ВВП Украины в 2021 году.

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