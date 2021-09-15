Від початку року зростання ВВП України прискорилося - Мінекономіки

Від початку року зростання ВВП України прискорилося - Мінекономіки

Також у відомстві назвали головні ризики для зростання ВВП до кінця поточного року.

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками січня-липня 2021 року прискорилося до 2,1%, зазначає Міністерство економіки.

"У січні-липні 2021 року, за розрахунками Міністерства економіки, зведений індекс виробництва (ЗІВ) збільшився на 1,3% (на 1% у січні-червні 2021 року, падіння на 6,6% за січень-липень 2020 року відповідно), ВВП - на 2,1%".

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Про це у середу, 15 вересня повідомило Мінекономіки в липневому огляді економічної активності.

Так, зростання ВВП у зазначеному періоді відбулося за рахунок промисловості, сільського господарства, транспорту та будівельної галузі. Зокрема, в липні промисловість п'ятий місяць поспіль показала зростання, проте воно сповільнилося до 0,2% проти 1,1% у червні 2021 року. Виробництво сільськогосподарської продукції в липні зросло на 9,2% проти падіння на 16% у червні-2021, що зумовлено насамперед активною фазою кампанії зі збирання врожаю.

Водночас ризиками для прогнозу зростання ВВП за підсумками року на 4% Мінекономіки називає частоту, тривалість і рівень жорсткості можливих нових карантинних обмежень, погіршення зовнішньоекономічної кон'юнктури на світових ринках, а також повноцінний запуск "Північного потоку-2", який може позначитися на відхиленні від очікуваних показників транзиту.

Нагадаємо:

В оновленому макропрогнозі Міністерство економіки погіршило очікування росту реального ВВП у 2021 році від 4,6% до 4,1%, у 2022 році - від 4,3% до 3,8%.

росту реального ВВП у 2021 році від 4,6% до 4,1%, у 2022 році - від 4,3% до 3,8%. Тим часом в Офісі президента дали оптимістичний прогноз щодо зростання ВВП України у 2021 році.

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