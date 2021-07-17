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Народные приметы, обряды и обычаи 17 июля

Народные приметы, обряды и обычаи 17 июля

УНИАН

Если кот свернулся в клубочек и лапками скрыл морду — похолодает.

17 июля верующие чтят память святого Андрея, архиепископа Критского, преподобной Марфы, матери Симеона Дивногорця, мучеников Феодота и Феодотии, священномученика Феодора, епископа Киринейского, Галатской иконы Божией Матери.

17 июля: церковный праздник

Андрей Критский родился немым, однако сразу после причастия, он начал говорить. После чуда Андрей Критский стал усиленно изучать Священное Писание и богословские науки.

17 июля: народные традиции

Издавна в народе считали, что в этот день наливается силой овсяное колосья, поэтому этот день получил название Андрея наливать. Говорили, что дождь в этот день способствует хорошему урожаю.

17 июля: что надо делать

Традиционно крестьяне работали на овсяной поле, заготавливали сено и готовили вкусные овсяные каши.

17 июля: что категорически запрещено

  • оставлять самых маленьких детей в помещении;
  • ругаться и ссориться;
  • покупать что-то большое;
  • отдавать в ремонт обуви.

17 июля: украинские народные приметы

  • Если кот свернулся в клубочек и лапками скрыл — рот похолодает, а когда умывается, долго лижет лапку — на сухую погоду.
  • Коровы ложатся спать на дворе — будет хорошая погода, под навесом — будет непогода.
  • Череда вечером возвращается домой спокойно — завтра будет хорошая погода, если же коровы бунтуют — теряют покой и ревут — жди ненастья.

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