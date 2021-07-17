Народные приметы, обряды и обычаи 17 июля

Если кот свернулся в клубочек и лапками скрыл морду — похолодает.
17 июля верующие чтят память святого Андрея, архиепископа Критского, преподобной Марфы, матери Симеона Дивногорця, мучеников Феодота и Феодотии, священномученика Феодора, епископа Киринейского, Галатской иконы Божией Матери.
17 июля: церковный праздник
Андрей Критский родился немым, однако сразу после причастия, он начал говорить. После чуда Андрей Критский стал усиленно изучать Священное Писание и богословские науки.
17 июля: народные традиции
Издавна в народе считали, что в этот день наливается силой овсяное колосья, поэтому этот день получил название Андрея наливать. Говорили, что дождь в этот день способствует хорошему урожаю.
17 июля: что надо делать
Традиционно крестьяне работали на овсяной поле, заготавливали сено и готовили вкусные овсяные каши.
17 июля: что категорически запрещено
- оставлять самых маленьких детей в помещении;
- ругаться и ссориться;
- покупать что-то большое;
- отдавать в ремонт обуви.
17 июля: украинские народные приметы
- Если кот свернулся в клубочек и лапками скрыл — рот похолодает, а когда умывается, долго лижет лапку — на сухую погоду.
- Коровы ложатся спать на дворе — будет хорошая погода, под навесом — будет непогода.
- Череда вечером возвращается домой спокойно — завтра будет хорошая погода, если же коровы бунтуют — теряют покой и ревут — жди ненастья.
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