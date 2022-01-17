Народные приметы, обряды и обычаи 18 января 2022

Зимой лес без ветра шумит – быть метелью.

18 января церковь и верующие чтят память передвечерья Богоявления или Крещенский сочельник, священномученика Феопемпта, епископа Никомидийского, и мученика Феоны, волхва, преподобной Синклитики Александрийской, пророка Михея, преподобной Аполинии.

18 января: церковный праздник

Феопемпт и Феона Никомидийские – христианские мученики, убитые язычниками в начале IV века.

Феопемпт и Феона пострадали во время гонения на христиан при императорах Диоклетиане и Максимиане. Преследования христиан обострились после того, как в Никомидийском императорском дворце произошел пожар. Язычники обвинили христиан в умышленном поджоге и затем начали жестокие преследования христиан. В Никомидии в день Рождества Христова было сожжено в храме до двадцати тысяч молящихся. Пострадал Анфим Никомидийский, принявший смерть за Иисуса. Но гонения не устрашили христиан: они твердо исповедовали свою веру и принимали мученическую смерть за Христа.

Феопемпт был преемником Анфима, епископом в Никомидии. Разоблачая идолопоклонство, Феопемпт проповедовал веру в единого Бога Иисуса Христа. Царь призвал Феопемпта, но придя к царю Феопемпту отказался выполнить его требование – поклониться идолу Аполлону. По неповиновению Феопемпта бросили в раскаленную печь, но он остался жив. Ночью царь с отрядом воинов пошел к печи и там действительно увидел святого живым и молящимся Богу. Приписывая чудо, произошедшее действию волхвования, Диоклитиан приказал морить святого Феопемпта голодом и жаждой в течение 22 дней, но волей Божией мученик был сохранен.

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Будучи суеверным, не веря в силу Бога, царь считал, что Феопемпт обычный волхв. Чтобы победить силу Феопемпта, царь приглашает своего волхва — Феона. Феона приготовил лепешку, в которую вкладывает яд и предлагает съесть ее Феопемпту, последний съедает лепешку и остается живым. Феона делает новую лепешку с более сильнодействующим ядом. Съев лепешку, Феопемпт остается невредимым. После этого Феона сам объявляет себя христианином. Их обоих царь отправляет в тюрьму. В тюрьме епископ крестит Феона и дает ему новое имя в святом крещении – Синезий

Царь выводит Феопемпта из тюрьмы, подвергает его новым мучениям, а затем отрубает ему голову. Феона отказывается принести жертву идолам, после чего его живым закапывают по приказу царя в глубокий ров, где он умирает.

18 января: народные традиции

В канун Крещения православными христианами празднуется "голодная кутья". Весь этот день верующие люди ничего не едят — постятся. Садятся ужинать, когда уже засияет вечерняя заря. На ужин подают постные блюда — жареную рыбу, вареники с капустой, гречневые блины на растительном масле, кутью и компот. После ужина все кладут свои ложки в одну миску, а сверху – хлеб, чтобы хлеб родился.

Готовят третью и последнюю кутью рождественско-новогодних праздников. Называется она "голодной" от того, что с этого времени и до следующего дня, пока не освятят воду в реке, люди говорили, то есть не ели. Собственно, это был последний день колядок.

18 января: что следует делать

В основном на голодный сочельник "водили Мелайку" девушки, хотя в некоторых регионах совершали это и нарубки. На преобладающей территории Украины основные действия завершались после Васильев. С "голодной кованой" связаны интересные обряды призывания мороза. Особой забавой было призывать мороз для детворы. Она припадала к окнам, и на все лады приглашала его к ужину. После этого парни совершали другое действо — "прогоняли кутью". Остатки кованые отдавали курам, а в отдельный горшок составляли другие яства. Все, кто шел к реке святить воду, старались как можно быстрее прийти домой.

18 января: украинские народные приметы

Яркие звезды на голодную кутью – щедрый приплод белых овечек.

Когда на голодный вечер темно, то уродит гречка.

Зимой лес без ветра шумит – быть метелью.

Зимняя дубрава почернела – наступит оттепель с ветром.

Если в ясный день появляется лапатый и иглистый иней — жди резкого похолодания и вьюги; если ночью был иней – снег днем не будет идти.

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