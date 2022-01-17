В Одессе стражи порядка разоблачили подпольную майнинг-ферму криптовалют (фото)

Электропитание специализированного оборудования злоумышленники осуществляли через несанкционированное подключение к государственной электросети.

Служба безопасности Украины ликвидировала в Одессе подпольный майнинг-центр криптовалют, похищавший у государства электроэнергию на миллионы гривен, что могло привести к чрезвычайным ситуациям в транспортной сфере, в частности, при железнодорожных перевозках.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба СБУ в Одесской Области.

По данным следствия, к созданию нелегального майнинг-центра причастны двое жителей Одессы. Технологическое оборудование для майнинга электронных денег злоумышленники установили в арендованном помещении-складе на территории города.

Как сообщают правоохранители, часть полученных "прибылей" дельцы конвертировали в иностранную валюту и выводили за границу через третьих лиц, остальные – хранили в собственных виртуальных кошельках.

Электропитание специализированного оборудования злоумышленники осуществляли через несанкционированное подключение к государственной электросети.

В сообщении говорится, что во время обысков в помещении и домах злоумышленников правоохранители обнаружили:

свыше 100 единиц компьютерной техники и оборудования для майнинга криптовалют;

средства связи и документацию с поличным.

Как отмечают правоохранители, нейтрализация нелегального бизнеса позволила предотвратить миллионные бюджетные убытки, точный размер которых установит экспертиза.

В настоящее время идет досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности виновных лиц.

Facebook/Управление СБУ в Одесской области

Напомним, ранее в Кривом Роге на одном из коммунальных предприятий правоохранители разоблачили майнинг-ферму. По данным следствия, злоумышленники обустроили нелегальный бизнес на нерабочей резервной подстанции одного из коммунальных предприятий города, куда доступ был ограничен.

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