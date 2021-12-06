В Кривом Роге на коммунальном предприятии майнили криптовалюту: видео

В Кривом Роге на коммунальном предприятии майнили криптовалюту: видео

Полиция разыскивает причастных к преступлению.

В г. Кривой Рог Днепропетровской области на одном из коммунальных предприятий правоохранители разоблачили майнинг-ферму.

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Об этом сообщили в Нацполиции Днепропетровской области.

По данным следствия, злоумышленники обустроили майнинг-ферму на неработающей резервной подстанции одного из коммунальных предприятий города, куда доступ был ограничен. Для этого злоумышленники подключались к коммунальным электросетям.

"При обыске в помещении полицейские обнаружили ряд майнинг-ферм с видеокартами и материнскими платами, ноутбук-администратор, жесткие диски, флэш-носители, роутеры и блоки питания, с помощью которых производилось генерирование", — говорится в сообщении.

Полиция изъяла специальное техническое оборудование на общую сумму около 4 млн гривен. Нанесенный ущерб устанавливается.

Правоохранители разыскивают причастных к организации майниг-фермы. Им инкриминируют ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

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