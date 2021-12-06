У Кривому Розі на комунальному підприємстві майнили криптовалюту: відео

Поліція розшукує причетних до злочину.

У м. Кривий Ріг Дніпропетровської області на одному із комунальних підприємств правоохоронці викрили майніг-ферму.

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Про це повідомили в Нацполіції Дніпропетровської області

За даними слідства, зловмисники облаштували майнінг-ферму на непрацюючій резервній підстанції одного із комунальних підприємств міста, куди доступ був обмежений. Для цього зловмисники підключались до комунальних електромереж.

"Під час обшуку у приміщенні поліцейські виявили ряд майнінг-ферм з відеокартами та материнськими платами, ноутбук адміністратор, жорсткі диски, флешносії, роутери та блоки живлення, за допомогою яких здійснювалося генерування", - йдеться у повідомленні.

Поліція вилучила спеціальне технічне обладнання на загальну суму близько 4 млн. гривень. Завдані збитки встановлюються.

Правоохоронці розшукують причетних до організації майніг-ферми. Їм інкримінують ст. 191 Кримінального кодексу України.

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