У Кривому Розі на комунальному підприємстві майнили криптовалюту: відео

Поліція розшукує причетних до злочину.
У м. Кривий Ріг Дніпропетровської області на одному із комунальних підприємств правоохоронці викрили майніг-ферму.
Про це повідомили в Нацполіції Дніпропетровської області
За даними слідства, зловмисники облаштували майнінг-ферму на непрацюючій резервній підстанції одного із комунальних підприємств міста, куди доступ був обмежений. Для цього зловмисники підключались до комунальних електромереж.
"Під час обшуку у приміщенні поліцейські виявили ряд майнінг-ферм з відеокартами та материнськими платами, ноутбук адміністратор, жорсткі диски, флешносії, роутери та блоки живлення, за допомогою яких здійснювалося генерування", - йдеться у повідомленні.
Поліція вилучила спеціальне технічне обладнання на загальну суму близько 4 млн. гривень. Завдані збитки встановлюються.
Правоохоронці розшукують причетних до організації майніг-ферми. Їм інкримінують ст. 191 Кримінального кодексу України.
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