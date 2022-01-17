В Одесі правоохоронці викрили підпільну майнінг-ферму криптовалют (фото)

Електроживлення спеціалізованого устаткування зловмисники здійснювали через несанкціоноване підключення до державної електромережі.

Служба безпеки України ліквідувала в Одесі підпільний майнінг-центр криптовалют, який викрадав у держави електроенергію на мільйони гривень, що могло призвести до надзвичайних ситуацій у транспортній сфері, зокрема, під час залізничних перевезень.

Про це у Facebook повідомила пресслужба СБУ в Одеській Області.

За даними слідства, до створення нелегального майнінг-центру причетні двоє мешканців Одеси. Технологічне обладнання для майнінгу електронних грошей зловмисники встановили в орендованому приміщенні-складі на території міста.

Як повідомляють правоохоронці, частину одержаних "прибутків" ділки конвертували в іноземну валюту і виводили за кордон через третіх осіб, решту – зберігали у власних віртуальних гаманцях.

Електроживлення спеціалізованого устаткування зловмисники здійснювали через несанкціоноване підключення до державної електромережі.

У повідомленні йдеться, що під час обшуків у приміщенні та в будинках зловмисників правоохоронці виявили:

понад 100 одиниць комп’ютерної техніки та обладнання для майнінгу криптовалют;

засоби зв’язку і документацію із доказами протиправної діяльності.

Як зазначають правоохоронці, нейтралізація нелегального бізнесу дозволила запобігти мільйонним бюджетним збиткам, точний розмір яких встановить експертиза.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності винних осіб.

Facebook/Управління СБУ в Одеській області

Нагадаємо, раніше у Кривому Розі на одному з комунальних підприємств правоохоронці викрили майнінг-ферму. За даними слідства, зловмисники облаштували нелегальний бізнес на неробочій резервній підстанції одного із комунальних підприємств міста, куди доступ був обмежений.

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