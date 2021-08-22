Народные приметы, обряды и обычаи 22 августа

Если вечером не явился туман и не хватает росы — ночью возможна гроза.

22 августа верующие и церковь почтили память апостола Матфия, мученика Антония Александрийского, преподобного Псоя Египетского, мучеников Юлиана, Маркиана, Иоанна, Иакова, Алексея, Димитрия, Фотия, Петра, Леонтия, Марии, Патрикии, и др.

22 августа: церковный праздник

Левий Матвей — один из 12 апостолов Иисуса Христа. Матфея называют также Левием, чтобы отделять его прошлую жизнь от времени служения Иисусу. Матвей написал Евангелие от Матфея на арамейском языке.

После вознесения Иисуса Христа Матфей долгое время остается в Палестине и проповедует христианское учение в Иудее, затем в Эфиопии, среди мидян и персов. Люди, слушали Матфея в Иудее, просили его написать свои рассказы о Христе. По просьбе своей паствы в Иудее, Матвей написал Евангелие. Считается, что Евангелие от Матфея написано через 8 лет после вознесения Иисуса, то есть в 41 году после Рождества Христова.

Время и обстоятельства смерти Матвея точно не известны. Одни утверждают, что Матфея 60 года после Рождества Христова сожгли на огне в Эфиопии по приказу князя Фульвиана, другие говорят, что Матвей закончил свою жизнь не мученической смертью, а умер от старости.

В изобразительном искусстве изображение евангелиста, апостола Матфея остается постоянным с 8 века. Его изображают человеком в возрасте, часто с седыми волосами, с седой или белой бородой. Как евангелист, он изображен с пером для письма, книгой или свитком. На изображениях его сопровождает фигура с тетраморфа — человек, который может быть с крыльями как ангел. В более поздней традиции апостола Матфея изображают с мечом или алебардой и даже с атрибутами таможенника — деньгами или счетами.

22 августа: народные традиции

Ранее в народе верили, что святой Матфей помогает в торговле и притормаживает торопливость при заключении важных сделок. Также считалось, что в этот день заканчивается летнее тепло, поэтому этот день соответственно и получил название Матвей ненастный.

22 августа: что стоит сделать

Раньше наши предки верили, что именно в этот день к коровьему вымени прикрепляется большое количество змей, которые высасывают молоко. Поэтому 22 августа старались не выпускать скот из хлева и особенно тщательно соблюдали все народных обычаев.

22 августа: что нельзя делать

спешить и подгонять других;

сквернословить и плохо думать о других;

занимать и брать в долг;

употреблять алкоголь.

22 августа: украинские народные приметы

Утром появляется густая роса и туман — в парной день.

Рыбаки знают: если ветер дует на сушу, а вечером наоборот — с суши на воду, поднимая бриз, жди хорошей погоде.

Если вечером не явился туман, и не хватает росы — ночью возможна гроза.

Месяц — молодой "висит" рожком вниз так, что на его рожке "ведро с водой удержится", — вскоре жди дождя.

Какая погода будет в Украине на праздничные августовские выходные — Погода от Фроси

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