Народные приметы, обряды и обычаи 28 июля

Если летом цветет много дикой моркови, то следующая зима будет теплой.

28 июля верующие и церковь почтили память Равноапостольного великого князя Владимира, в Крещении Василия, мучеников Кирика и Улиты, мученика Авудима, преподобного Иова Угольского и День крещения Киевской Руси-Украины. Продолжается литургия святителя Иоанна Златоуста.

28 июля: церковный праздник

День Крещения Киевской Руси — Украины — государственная памятная дата в Украине в честь Крещения Руси, который отмечается ежегодно 28 июля — в день памяти святого равноапостольного князя Владимира.

Государственный праздник установлен в Украине в рамках празднования 1020-летия Крещения Киевской Руси согласно Указу Президента Украины Виктора Ющенко от 25 июля 2008 года № 668/2008 "О Дне крещения Киевской Руси-Украины"

28 июля: украинские народные приметы

Если летом цветет много дикой моркови, то следующая зима будет теплой.

Если на сосне много шишек хорошо уродится ячмень.

Жаркий июль, то и декабрь будет морозный.

Какое лето, такая и зима, лето беспокойное — зима с метелями.

Лето с грозами — зима со снегом и морозами.

28 июля: что нельзя делать

заниматься работой по дому;

заниматься физическим трудом;

ссорится;

обижаться;

сквернословить;

переедать;

злоупотреблять алкоголем.

28 июля: народные обычаи

Ранее в народе называли Владимир Красное Солнышко, Кирик и Улита, Кирик день, Кирики-мокродирикы тому подобное.

В большинстве случаев этот день дождливо, отсюда и происходит название "Кирики-мокродирикы". Если же день был солнечным, то говорили: «На Владимира Красное Солнышко солнце краснее светит». Также Улита считается женской заступницей, поэтому в день ее чествования женщинам принадлежало больше отдыхать.

28 июля: что следует делать

По поверью, в Кирика день над стерней полудницы летают, день мороки путают. Полудница — это полевые духи, олицетворяющие солнечный удар. Их представляли в виде девушек в белых одеждах с длинными волосами или в виде бабы, которая преследует тех, кто в поле работает. Мифическое существо могла нанести немало вреда. Людей, которые работают в полдень, полудница наказывала.

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