Украинского дзюдоиста дисквалифицировали в 1/8 финала Олимпиады-2020

Кеджау Ньябали выбыл из соревнований из-за нарушения правил во время второй схватки.

Украинский дзюдоист Кеджау Ньябали уступил в 1/8 финала на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Наш спортсмен, выступающий в категории до 90 кг, получил удаление за фол в своей второй схватке против Девлата Бобонова из Узбекистана. Ньябали нанес своему сопернику травму, за что судьи присудили ему поражение.

Отметим, что в первом бою украинец приемом ваза-ари победил представителя Доминиканской республики Роберта Флорентино.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал теннисного турнира. Это исторический рекорд Украины на Олимпиадах.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Сейчас в активе Украины три "бронзы" Олимпиады в Токио, которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин и дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 28 июля в нашей онлайн-трансляции.

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