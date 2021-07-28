Свитолина узнала соперницу в битве за финал Олимпиады-2020

Свитолина узнала соперницу в битве за финал Олимпиады-2020

Полуфинальный поединок состоится 29 июля.

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая установила национальный рекорд на Олимпийских играх-2020 в Токио, узнала свою соперницу в поединке за выход в финал.

В полуфинале 26-летняя украинка сыграет против представительницы Чехии Маркеты Вондроушовой (WTA 42). В 1/4 финала чешка победила испанку Паулу Бадосу, которая отказалась выйти на второй сет - 6:3, 0:0.

Свитолина же в четвертьфинале в двух сетах обыграла итальянку Камилу Джорджи, которая идет 61-й в мировом рейтинге.

Полуфинальное противостояния Свитолина - Вондроушова состоится в четверг, 29 июля. Начало - не ранее 5 утра по киевскому времени.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Сейчас в активе Украины три "бронзы" Олимпиады в Токио, которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин и дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 28 июля в нашей онлайн-трансляции.

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