Названа украинская область-лидер по евроинтеграции — исследование

Львовщина уже третий год подряд занимает первое место. А вот больше всего инвестиций в Украину поступает именно из Кипра.

Уже третий год подряд Львовская занимает первое место по евроинтеграции среди других украинских областей. Об этом свидетельствует исследование Центра "Новая Европа", осуществленного при поддержке Международного фонда "Возрождение" и посольства Швеции в Украине.

В тройку лидеров также вошли город Киев (благодаря приросту экспорта высокотехнологичных товаров в ЕС) и Винничина. Аутсайдером снова оказалась Луганская область. При этом, интересно, что Донецкая область второй год подряд является одним из лидеров по модернизации инфраструктуры через Государственный фонд регионального развития. Также Донецкая сохранила лидирующие позиции по количеству проектов, профинансированных Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития.

"Десятки миллионов евро были направлены на образование, соцзащиту, медицину, культуру, закупку нового общественного транспорта, обновление внешнего освещения улиц и т.д.", — говорится в исследовании.

Наиболее печальная ситуация с товарооборотом между Украиной и ЕС. По итогам прошлого года падение экспорта товаров в ЕС показали 16 украинских областей. Хотя ЕС и остался ключевым торговым партнером Украины с долей в 40,7% (2019 — 40,1%), однако в целом объем торговли товарами и услугами с ЕС снизился на 9%.

"При этом, если в Сумской области падения (экспорта. — Ред.) Было достаточно малозаметным (от $ 312 до $ 309 млн), то для Днепропетровской (на $ 500 млн) или Житомирской (падение на 40%) регресс выглядит солиднее. С экспортом услуг ситуация еще хуже. Год назад Сумщина была лидером, а в этом году оказалась среди аутсайдеров — на последней строчке. Интересно явление предыдущего и нынешнего исследования — Кировоград, которая смогла удержаться в лидерах по показателю прироста экспорта ", — свидетельствует исследование.

Также произошло падение объемов иностранных инвестиций в абсолютном большинстве регионов — в 20 из 25. Одна из главных причин — карантинные мероприятия. Впервые с 2015 чистый отток прямых иностранных инвестиций за прошлый год составил $ 868 200 000. Из новых трендов — отдельные области скатились в рейтинге по доле евроинвестиций через выход Великобритании из ЕС. Прирост инвестиций наблюдался только в пяти регионах: Николаевская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Ровенская и Тернопольская области.

"В частности, крупнейшим иностранным инвестором в Украине остается Кипр (компании, зарегистрированные в этой стране, инвестировали в Украину почти $ 15 млрд). Очевидно, что речь идет прежде всего о деньгах украинского происхождения. На втором месте — Нидерланды ($ 10 млрд), и на третьем — Великобритания (почти $ 3 млрд). На страны ЕС пришлось целом две трети инвестиций — около $ 35 млрд ", — говорится в исследовании.

Напомним, по итогам саммита Украина-ЕС, который состоялся 12 октября в Киеве, несмотря за "замороженную" сотрудничество Украины с МВФ, Брюссель согласовал безусловное выделение Киеву второго транша макрофинансовой помощи на 600 млн евро, и отдельный пакет государственных и частных инвестиций объемом 6, 47 млрд евро.

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