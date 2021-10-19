Названо українську область-лідер із євроінтеграції - дослідження

Львівщина вже третій рік поспіль посідає перше місце. А от найбільше інвестицій в Україну надходить саме з Кіпру.

Вже третій рік поспіль Львівщина посідає перше місце щодо євроінтеграції серед інших українських областей. Про це свідчить дослідження Центру "Нова Європа", здійсненого за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" та посольства Швеції в Україні.

У трійку лідерів також увійшли місто Київ (завдяки приросту експорту високотехнологічних товарів до ЄС) та Вінничина. Аутсайдером знову виявилася Луганська область. При цьому, цікаво, що Донецька область другий рік поспіль є одним із лідерів із модернізації інфраструктури через Державний фонд регіонального розвитку. Також Донеччина зберегла лідерські позиції за кількістю проєктів, профінансованих Європейським інвестиційним банком та Європейським банком реконструкції і розвитку.

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"Десятки мільйонів євро спрямовувалися на освіту, соцзахист, медицину, культуру, закупівлю нового громадського транспорту, оновлення зовнішнього освітлення вулиць тощо", - мовиться в дослідженні.

Найбільш сумна ситуація з товарообігом між Україною та ЄС. За підсумками минулого року падіння експорту товарів до ЄС показали 16 українських областей. Хоч ЄС і залишився ключовим торговельним партнером України із часткою в 40,7% (2019 року - 40,1%), проте загалом обсяг торгівлі товарами і послугами з ЄС знизився на 9%.

"При цьому, якщо в Сумській області падіння (експорту товарів. - Ред.) було досить малопомітним (від $312 до $309 млн), то для Дніпропетровської (на $500 млн) чи Житомирської (падіння на 40%) регрес виглядає соліднішим. З експортом послуг ситуація ще гірша. Рік тому Сумщина була лідером, а цього року опинилася серед аутсайдерів - на останній сходинці. Цікаве явище попереднього і цьогорічного дослідження - Кіровоградщина, яка змогла втриматися в лідерах за показником приросту експорту", - свідчить дослідження.

Також відбулося падіння обсягів іноземних інвестицій в абсолютній більшості регіонів - у 20 з 25. Одна з головних причин - карантинні заходи. Вперше від 2015 року чистий відтік прямих іноземних інвестицій за минулий рік склав $868,2 млн. Із нових трендів - окремі області скотилися в рейтингу за часткою євроінвестицій через вихід Великої Британії з ЄС. Приріст інвестицій спостерігався лише в пяти регіонах: Миколаївська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Рівненська та Тернопільська області.

"Зокрема, найбільшим іноземним інвестором в Україну залишається Кіпр (компанії, зареєстровані в цій країні, інвестували в Україну майже $15 млрд). Очевидно, що йдеться передовсім про гроші українського походження. На другому місці - Нідерланди ($10 млрд), і на третьому - Велика Британія (майже $3 млрд). На країни ЄС припало загалом дві третини інвестицій - майже $35 млрд", - йдеться в дослідженні.

Нагадаємо, за підсумками саміту Україна-ЄС, що відбувся 12 жовтня в Києві, не дивлячись за "заморожену" співпрацю України з МВФ, Брюссель погодив безумовне виділення Києву другого траншу макрофінансової допомоги на 600 млн євро, та окремий пакет державних та приватних інвестицій обсягом 6,47 млрд євро.

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