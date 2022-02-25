Николаев не сдали благодаря нашим военным – глава ОГА

Чиновник обещает, что оборона региона будет разворачиваться еще крепче.

Николаев не удалось захватить российской армии благодаря военным Вооруженных сил Украины.

Об этом в своем видеообращении 25 февраля заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Два дня назад была информация, что мы можем потерять Николаев, но мы его не сдали. Это все благодаря нашим военным", – рассказал он.

Оборона региона будет разворачиваться еще крепче, пообещал глава области.

"Есть хорошие новости. У нас усиление со всеми военными структурными подразделениями. Подробности не буду раскрывать все. Всех приглашаю присоединиться к нашей армии, усиливать ее", — подчеркнул Ким.

Как сообщалось, по состоянию на 11:00 25 февраля самая опасная ситуация сейчас происходит в направлении Дымер-Иванков, рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Киев готовится к обороне.

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