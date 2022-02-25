Миколаїв не здали завдяки нашим військовим – голова ОДА

Чиновник обіцяє, що оборона регіону розгортатиметься ще міцніше.

Миколаїв не вдалося захопити російській армії завдяки військовим Збройних сил України.

Про це у своєму відеозверненні 25 лютого заявив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Два дні тому була інформація, що ми можемо втратити Миколаїв, але ми його не здали. Це все завдяки нашим військовим", - розповів він.

Оборона регіону розгортатиметься ще міцніше, пообіцяв очільник області.

"Є добрі новини. У нас посилення з усіма військовими структурними підрозділами. Подробиці не розкриватиму усі. Всіх запрошую приєднатися до нашої армії, посилювати її", - наголосив Кім.

Як повідомлялося, станом на 11:00 25 лютого найбільша небезпечна ситуація зараз відбувається на напрямку Димер-Іванків, розповів радник глави Офісу президента України Олексій Арестович. Київ готується до оборони.

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