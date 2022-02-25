Найбільш гарячі точки в Україні станом на 11:30: українські війська тримають оборону

Найбільш гарячі точки в Україні станом на 11:30: українські війська тримають оборону

Київ готується до оборони.

Найбільший небезпечна ситуація зараз відбувається на напрямку Димер-Іванків, - про це розповів радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.