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Найбільш гарячі точки в Україні станом на 11:30: українські війська тримають оборону

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Найбільш гарячі точки в Україні станом на 11:30: українські війська тримають оборону

Associated Press

Київ готується до оборони.

Найбільший небезпечна ситуація зараз відбувається на напрямку Димер-Іванків, - про це розповів радник глави Офісу президента України Олексій Арестович. 

  • Це північний захід від Києва. Там тривають бої в районі населених пунктів Гостомель, Ворзель і Буча. Пробують наступати російські війська, але наші механізовані війська виставили надійний заслон. Знищені кілька вертолотів противника і щонайменше одна колона супротивника. Працювали "Джевеліни". 
  • Київ готується до оборони. Тому всі чоловіки, які хочуть взяти участь в обороні столиці, - записуйтеся в лави тероборони.
  • Що стосується Чернігівської та Сумської області: у Чернігівській області наші війська зупинили наступ противника. Активних бойових дій там не ведеться. Противник накопичує резерви. У Сумській області - противник перегруповується і готується до чергового нападу, але там надійна оборона. 
  • Харків тримається. Зранку відбили ще одну атаку та спробу наступу. Ворог там не пройде.
  • Тримається вся зона ООС. Там противник фактично не наступає. Тривають артилерійські дуелі. Диверсійні групи противника намагаються прорвати нашу оборону, але чимало з них знешкоджують і їх беруть у полон.
  • Щодо Мелітополя, то тут ситуація неоднозначна. На околицях міста є війська, які прийшли з Криму. Але більшу частину міста утримують українські військові, які не дають їм просуватися далі у бік Маріуполя. 
  • Херсон: російські війська намагаються подолати Дніпро після знищення мосту. Наші війська тримають оборону на березі. Ситуації контрольована. 
  • Уранці була атака на Київ. Наші ППО збили щонайменше дві крилаті ракети і один літак типу Су-27. Пілот потрапив полон, його допитують. 

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