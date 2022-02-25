Найбільш гарячі точки в Україні станом на 11:30: українські війська тримають оборону

Київ готується до оборони.
Найбільший небезпечна ситуація зараз відбувається на напрямку Димер-Іванків, - про це розповів радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.
- Це північний захід від Києва. Там тривають бої в районі населених пунктів Гостомель, Ворзель і Буча. Пробують наступати російські війська, але наші механізовані війська виставили надійний заслон. Знищені кілька вертолотів противника і щонайменше одна колона супротивника. Працювали "Джевеліни".
- Київ готується до оборони. Тому всі чоловіки, які хочуть взяти участь в обороні столиці, - записуйтеся в лави тероборони.
- Що стосується Чернігівської та Сумської області: у Чернігівській області наші війська зупинили наступ противника. Активних бойових дій там не ведеться. Противник накопичує резерви. У Сумській області - противник перегруповується і готується до чергового нападу, але там надійна оборона.
- Харків тримається. Зранку відбили ще одну атаку та спробу наступу. Ворог там не пройде.
- Тримається вся зона ООС. Там противник фактично не наступає. Тривають артилерійські дуелі. Диверсійні групи противника намагаються прорвати нашу оборону, але чимало з них знешкоджують і їх беруть у полон.
- Щодо Мелітополя, то тут ситуація неоднозначна. На околицях міста є війська, які прийшли з Криму. Але більшу частину міста утримують українські військові, які не дають їм просуватися далі у бік Маріуполя.
- Херсон: російські війська намагаються подолати Дніпро після знищення мосту. Наші війська тримають оборону на березі. Ситуації контрольована.
- Уранці була атака на Київ. Наші ППО збили щонайменше дві крилаті ракети і один літак типу Су-27. Пілот потрапив полон, його допитують.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.