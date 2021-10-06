"Они что-то ели": в Черновцах посреди улицы умер студент

"Они что-то ели": в Черновцах посреди улицы умер студент

Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В Черновцах посреди улицы скончался иностранный студент медицинского вуза. Парень, вероятно, из Индии. Инцидент произошел вблизи общежития.

Об этом пишет УНН.

По словам очевидцев, студент был не один, а отдыхал в компании других студентов. "Они что-то ели, когда ему стало плохо и ему вызвали скорую", — говорят свидетели.

Спасти студента не удалось.

В отделе коммуникации полиции в Черновицкой области агентству новостей АСС сообщили, что обнаружили тело без видимых признаков насильственной смерти. Установили, что это мужчина 2000 года рождения. На месте происшествия был экипаж скорой, врачи экстренной помощи констатировали смерть. Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, во Львове во время внезапного конфликта 21-летний местный житель до смерти избил 38-летнего львовянина. После избиения злоумышленник оставил мужчину посреди улицы и убежал. От полученных травм пострадавший скончался.

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