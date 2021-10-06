"Вони щось їли": у Чернівцях посеред вулиці помер студент

"Вони щось їли": у Чернівцях посеред вулиці помер студент

Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу.

У Чернівцях посеред вулиці помер іноземний студент медичного вузу. Хлопець, ймовірно, з Індії. Інцидент стався поблизу гуртожитку.

Про це пише УНН.

За словами очевидців, студент був не один, а відпочивав у компанії інших студентів. "Вони щось їли, коли хлопцеві стало зле і йому викликали швидку", - кажуть свідки.

Врятувати студента не вдалося.

У відділі комунікації поліції у Чернівецькій області агентству новин АСС повідомили, що виявили тіло без видимих ознак насильницької смерті. Встановили, що це чоловік 2000 року народження. На місці події був екіпаж швидкої, лікарі екстреної допомоги констатували смерть. Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, у Львові під час раптового конфлікту 21-річний місцевий житель до смерті побив 38-річного львів’янина. Після побиття зловмисник залишив чоловіка посеред вулиці і втік. Від отриманих травм потерпілий помер.

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