От чего умирали украинцы в этом году: в Госстате назвали причины

От чего умирали украинцы в этом году: в Госстате назвали причины

COVID-19 по количеству смертей занимает четвертое место.

По данным Государственной службы статистики, за январь-сентябрь 2021 года в Украине умерли 487 855 граждан.

На сайте Госстата указали причины смертей украинцев.

Чаще всего граждане нашей страны умирали от заболеваний сердечно-сосудистой системы, на втором месте – онкологические заболевания. Частыми причинами летальных исходов становились также заболевания органов пищеварения, дыхания, среди которых — грипп и бактериальная пневмония.

COVID-19 по количеству смертей занимает четвертое место – за 9 месяцев этого года от коронавирусной инфекции умерло 40 014 наших соотечественников.

Более 20 тысяч граждан умерли в результате внешних причин: ДТП, утопления, пожара, отравления, самоубийства, убийства.

Напомним, ранее директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге сделал нелестный прогноз смертности от COVID-19 на европейском континенте этой зимой.

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