В Украине звучала воздушная тревога: какие области "покраснели" (карта)

Сегодня, 2 июля, в некоторых областях Украины, а также в Киеве, была объявлена воздушная тревога.

Об этом свидетельствует карта мониторинговых каналов.

"Зафиксирован вылет Ту-22м3 с аэродрома Моздок. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги в областях, где объявлена тревога", — отметили в Воздушных силах.

Фото: alerts.in.ua

По состоянию на 08:10 тревога была отменена.

Напомним, этой ночью россияне снова атаковали Украину. В частности, взрывы прогремели в Киеве и Запорожье.