Под Запорожьем женщина облила себя бензином и подожгла

Пострадавшую доставили в больницу.

В Запорожской области женщина пыталась совершить суицид. Она облила себя легковоспламеняющимся веществом и подожгла.

Об этом сообщают в Запорожском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Происшествие произошло в селе Наталовка Запорожского района вчера, 11 августа. 51-летняя женщина облила себя бензином и подожгла.

На место происшествия очевидцы вызвали медиков.

"На месте происшествия работала 1 фельдшерская и 1 реанимационная бригады. Пострадавшая получила ожоги туловища, конечностей II-III ст. 90%, ожог верхних дыхательных путей и была госпитализирована в больницу Запорожья", — рассказали в центре.

Напомним, что Днепропетровской области в Каменском молодая девушка получила 40% ожогов тела. Потерпевшая в больнице в реанимации.

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