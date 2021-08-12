Под Запорожьем женщина облила себя бензином и подожгла

Пострадавшую доставили в больницу.
В Запорожской области женщина пыталась совершить суицид. Она облила себя легковоспламеняющимся веществом и подожгла.
Об этом сообщают в Запорожском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Происшествие произошло в селе Наталовка Запорожского района вчера, 11 августа. 51-летняя женщина облила себя бензином и подожгла.
На место происшествия очевидцы вызвали медиков.
"На месте происшествия работала 1 фельдшерская и 1 реанимационная бригады. Пострадавшая получила ожоги туловища, конечностей II-III ст. 90%, ожог верхних дыхательных путей и была госпитализирована в больницу Запорожья", — рассказали в центре.
Напомним, что Днепропетровской области в Каменском молодая девушка получила 40% ожогов тела. Потерпевшая в больнице в реанимации.