Подкормите этим помидоры в июле, чтобы собрать тройной урожай

За период вегетации помидоры удобряют четырежды. Основные подкормки вносятся в начале цветения кустов, а также когда формируется завязь. Если в этот период помидоры не получают достаточно питательных веществ, сформируется много пустоцвета, а плоды, если и будут, то небольшими.

Чем прикормить помидоры во время цветения и бутонизации.

Как только на помидорах появляются бутоны и цветы, нужно подкормить помидоры фосфорно-калийными удобрениями. Предлагаем разные варианты подкормки помидоров.

Разведите 5 г монофосфата калия в 10 литрах воды. Полейте этим раствором кусты томатов в июле 2 раза с интервалом в две недели.

Суперфосфат или двойной суперфосфат следует обязательно растворять в горячей воде. Сначала растворите две столовых ложки суперфосфата в одном литре горячей воды. Затем следует развести 1 часть этого средства в 10 частях воды.

Растворите в 10 литрах воды столовую ложку суперфосфата и чайную ложку сульфата калия.

В 10 литрах воды растворите столовую ложку суперфосфата и две столовые ложки деревянной золы.

В 10 л воды развести одну столовую ложку нитрофоски и одну чайную ложку сухого порошка гумата калия.

Сульфатом калием можно подкармливать в сухом виде – добавлять 20 граммов на 1 квадратный метр с интервалом в две недели.

Удобрять томаты можно путем как полива, так и опрыскивания растения растворами минеральных удобрений. Как опрыскивать, так и поливать нужно вечером, когда нет дневной жары, или утром в пасмурный день. Если солнце сильно припекает, жидкость просто испарится, а на листьях может появиться ожог.

Тем, кто не хочет использовать химию для подкормки, может воспользоваться органическими удобрениями.

Простой и эффективной подкормкой является подкормка дрожжами. 100-150 г свежих дрожжей растворяют в 1 л теплой воды. После начала брожения раствор вливают в 10 л воды и подливают помидоры под самый корень.

Зола выступает не только источником кальция, фосфора и магния, но и эффективным средством от многих вредителей. Подкормку помидоров золой проводят как в сухом виде, так и разбавленным в воде.

Йод способствует дружескому быстрому цветению и завязыванию плодов. На 10 л воды пипеткой отмеряют 6-8 капель и смешивают с 0,5 л обыкновенной сыворотки. Полученным раствором поливают грядки.

Борная кислота также улучшает плодоношение. В 10 л воды разводят две столовых ложки борной кислоты, после чего подкармливают растения под корень.

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