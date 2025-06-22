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Удар по полигону ВСУ: увеличилось количество раненых — детали трагедии
В результате российского удара три человека погибли.
В результате ракетного удара по тренировочному полигону механизированной бригады ВСУ на занятиях 22 июня, по уточненной информации по состоянию на 19:27 количество раненых составляет 14 человек.
Об этом сообщили Сухопутные войска.
«Обновление. По уточненной информации на 19:27 количество раненых составляет 14 человек», — говорится в сообщении.
Напомним, что по состоянию на 17:27 было известно о трех погибших военных и 11 раненых.
Отметим, что Сухопутные войска заявили, что за несколько минут до удара почти весь личный состав находился в укрытиях.
Напомним, 22 июня Россия нанесла ракетный удар по тренировочному полигону механизированной бригады ВСУ во время тренировок. По словам спикера Сухопутных войск, некоторые военнослужащие пренебрегли мерами безопасности, поэтому получили ранения.