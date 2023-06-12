"Подрывом Каховской ГЭС россияне превзошли "ИГИЛ" – эксперт

Реакция мира на катастрофу в Украине из-за подрыва Каховской ГЭС должна была быть другой.

Россияне 6 июня подорвали Каховскую ГЭС и повлекли катастрофу невероятных масштабов в Украине, которая негативно повлияет на экономику и экологию страны. Реакция мира на преступные действия оккупантов была странной – никто не сказал о санкциях и наказании страны-террориста.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телеканала Freedom.

"Это действительно ужасное преступление. Россияне превзошли террористическую организацию "ИГИЛ". "ИГИЛ" в свое время удерживал фактически в заложниках дамбу на реке возле города Мосул (Ирак — ред.). В общем, они могли ее разрушить, но они ее не разрушили. Ирак не затопили. То есть Россия превзошла это, они пошли дальше и привели к достаточно серьезной техногенной катастрофе", — отметил он.

По словам эксперта, реакция мира на техногенную катастрофу в Украине должна была быть другой. Мировое сообщество как минимум должно использовать санкционные механизмы против "Росатома", так как это касается безопасности и Запорожской АЭС.

А "Росатом" до сих пор десятки миллиардов долларов приносит в российский бюджет, выполняя контракты той же Венгрии. А это недопустимо. Также необходимо было отреагировать четким месседжем, что России все это не сойдет с рук и что реакция будет решительной. Например, стирание красных линий с точки зрения проведения операции на территории России, с точки зрения использования западного вооружения против России, увеличения поступлений этого вооружения, углубления международной изоляции России и т. д. Как минимум, реакция должна быть такой. Западная бюрократия должна набрать обороты. Но пока мы этого не видели. На мой взгляд, все совершенно очевидно. Это преднамеренный подрыв, умышленные действия. Они вполне понимали, чем это завершится для мирного населения", — резюмировал Мусиенко.

Напомним, генерал объяснил, почему россияне подорвали Каховскую ГЭС именно сейчас.

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