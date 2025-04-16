Поджигали авто военных за деньги: в Киеве разоблачили двух подростков

Подозреваемые облили авто военных легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли по заказу с Telegram / © Киевская городская прокуратура

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В Днепровском районе Киева двое молодых людей подозревают в поджогах автомобилей военнослужащих.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Ребята действовали за денежное вознаграждение, выполняя задания, получаемые через мессенджер Telegram.

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Подозреваемым предложили «работу», заключавшуюся в поджоге административного здания правоохранительного органа или автомобиля военного. Размер вознаграждения варьировался от 1 000 до 15 000 долларов США – в зависимости от сложности задачи.

Первой целью стал Nissan Navara, однако попытка оказалась неудачной из-за дождливой погоды, и заказчик отказался платить. После этого ребята решили действовать снова: выбрали Mitsubishi L-200, облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли.

Оба объявили подозрение за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

Напомним, СБУ и Национальная полиция разоблачили две диверсионные группы, действовавшие в Киеве и Харькове по заданию российских спецслужб. В общей сложности были задержаны пять человек, среди которых — 15-летняя школьница.