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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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138
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1 хв

Підпалювали авто військових за гроші: у Києві викрили двох підлітків

За це злочинне діяння молодикам загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Підозрювані облили автівки військових легкозаймистою рідиною та підпалили за замовленням з Telegram

Підозрювані облили автівки військових легкозаймистою рідиною та підпалили за замовленням з Telegram / © Київська міська прокуратура

У Дніпровському районі Києва двох молодиків підозрюють у підпалах автомобілів військовослужбовців.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Хлопці діяли за грошову винагороду, виконуючи завдання, які отримували через месенджер Telegram.

Підозрюваним запропонували «роботу», що полягала у підпалі адміністративної будівлі правоохоронного органу або автомобіля військового. Розмір винагороди варіювався від 1 000 до 15 000 доларів США — залежно від складності завдання.

Першою ціллю став Nissan Navara, однак спроба виявилася невдалою через дощову погоду, і замовник відмовився платити. Після цього хлопці вирішили діяти знову: обрали Mitsubishi L-200, облили легкозаймистою рідиною та підпалили.

Обом оголосили підозру за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Нагадаємо, СБУ та Національна поліція викрили дві диверсійні групи, які діяли в Києві та Харкові за завданням російських спецслужб. Загалом було затримано п’ятьох осіб, серед яких — 15-річна школярка.

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