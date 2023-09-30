Погода 1 октября: в Украине похолодает, местами будет дождь

В воскресенье, 1 октября, в Украине станет немного прохладнее. Птмосферный фронт принесет дожди и порывы ветра.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На севере, западе и Винницкой области местами будет небольшой кратковременный дождь. На остальной территории осадки синоптики не прогнозируют. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Впрочем, в западных областях местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

В Украине ночью температура воздуха будет +9-14°. Днем на подавляющем большинстве территории воздух прогреется до +22-27°. Теплее ночью будет на побережье морей – 15-20° тепла. Днем прохлада будет ощущаться на западе и севере Украины +16-21°.

Прогноз погоды в Украине на 1 октября.

Погода в Киеве

В столице и области облачно с прояснениями. Местами синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Киевской области ночью температура будет +9-14 °, днем поднимется до +16-21 °. В Киеве ночью столбики термометров покажут +12-14° тепла, а днем около 20° тепла.

Напомним, синоптики сообщили, когда ожидают снег и заморозки. К примеру, обобщенный прогноз погодных сайтов сулит суровую погоду в октябре. Мощный циклон с севера принесет резкое понижение температуры вплоть до заморозков, мокрый снег.

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