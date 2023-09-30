Погода 1 жовтня: в Україні похолодає, місцями буде дощ

У неділю, 1 жовтня, в Україні стане трохи прохолодніше. Птмосферний фронт принесе дощі та пориви вітру.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

На півночі, заході та у Вінницькій областях місцями буде невеликий короткочасний дощ. На решті території опадів синоптики не прогнозують. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Втім, в західних областях місцями пориви будуть сягати 15-20 м/с.

В Україні вночі температура повітря становитиме +9-14°. Вдень на переважній більшості території повітря прогріється до +22-27°. Тепліше вночі буде на узбережжі морів - 15-20° тепла. Натомість вдень прохолода буде відчуватися на заході та півночі України +16-21°.

Прогноз погоди в Україні на 1 жовтня.

Погода в Києві

У столиці та області буде хмарно з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

В Київській області вночі температура буде +9-14°, вдень підніметься до +16-21°. В Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +12-14° тепла, а вдень -близько 20° тепла.

Нагадаємо, синоптики повідомили, коли очікувати снігу і заморозків. Приміром, узагальнений прогноз погодних сайтів обіцяє сувору погоду в жовтні. Могутній циклон з півночі принесе різке зниження температури аж до заморозків, мокрий сніг.

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