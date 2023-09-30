Як кинути курити: вчені назвали три дієвих способи

Кинути курити непросто. Майже кожен з курців намагався позбутися цієї шкідливої звички, але щоразу повертався до неї.

Вчені провели дослід, під час якого з'ясували, які методи є найефективнішими в боротьбі за здоровий спосіб життя.

Про це пише ScienceAlert.

У новій науковій роботі враховувався досвід 157 179 курців із 319 окремих досліджень. Мета полягала в тому, щоб з'ясувати, які методи найкраще допомагають людям кинути палити протягом щонайменше пів року.

Нікотин, що міститься в сигаретах, робить відмову від куріння складним завданням. Самостійно кинути палити вдається лише 6 зі 100 осіб.

Саме тому вчені зважилися провести дане масштабне дослідження. У пошуках полегшення процесу відмови від куріння вчені виділили такі три методи, які ефективно допомагали людям кинути цю згубну звичку:

Препарати варениклін і цитизин

Нікотинові електронні сигарети

Комбінація двох видів нікотинозамісної терапії — пластирі та жувальна гумка

Варениклін і цитизин мають цікавий принцип дії. Вони стимулюють специфічні рецептори в нашому мозку, які зазвичай збуджуються нікотином. Так вони дають мозку "стимул", який він шукає, не потребуючи водночас нікотину, і блокують дію самої речовини. Обидва препарати поряд із нікотиновими електронними сигаретами допомогли приблизно 14 зі 100 курців кинути курити щонайменше на пів року.

Дослідження також показало, що ефективнішою може бути поступова відмова від нікотину, а не повна відмова від нього одразу.

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