Хотіла схуднути: 28-річна жінка померла під час операції в Туреччині

Тепер її сім'ї доведеться заплатити тисячі фунтів стерлінгів, щоб повернути тіло додому.

Мешканка Великої Британії померла під час операції з бандажування шлунка (хірургічне лікування ожиріння, яке полягає у накладенні бандажу на верхній відділ шлунка – Ред.) в Туреччині.

Шеннон Боу пішла з життя 31 березня. Їй було 28 років. Про це пише mirror.co.uk.

Оскільки вона не мала туристичного страхування, тепер сім'ї Шеннон доведеться заплатити тисячі фунтів стерлінгів, щоб повернути її тіло додому.

Представник Міністерства закордонних справ у справах Співдружності та розвитку заявив: "Ми підтримуємо сім'ю громадянки Великої Британії, яка загинула у Туреччині, і підтримуємо зв'язок із місцевою владою".

Приятелі Боу "спустошені" та діляться спогадами про неї в Мережі:

Шеннон була однією із найдобріших людей, яких я знав, і вона готова була на все заради будь-кого.

Вона була душею вечірки. Це так сумно.

Усім дуже важко повірити, що її більше нема з нами.

Фото: mirror.co.uk

Бойфренд Шеннон, Росс Стірлінг, також прокоментував трагедію: "Спи спокійно, мій ангеле, кохаю тебе назавжди".

Зауважимо, під час такої операції накладається кільце на шлунок, розділяючи його на два відділи — маленький (над бандажем) і великий. Рецептори насичення, які сигналізують людині, що шлунок повний, розташовані саме у верхньому відділі органа. Оскільки ця частина дуже маленька, він швидко заповнюється невеликою кількістю їжі. Людина швидко відчуває насичення і не може поглинати великі порції. Як наслідок, споживання калорій зменшується і людина починає худнути.

Нагадаємо, жінка померла на борту літака, який прямував до Великої Британії. Перед смертю її вели до вбиральні. Члени екіпажу годину намагалися її реанімувати, але безуспішно.

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