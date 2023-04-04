Жінка померла на борту літака: перед смертю її вели до вбиральні

Пасажирка рейсу Jet2, який прямував до Великої Британії, померла на борту літака.

Рейс LS756 з Тенеріфе до аеропорта Манчестера видав попередження приблизно за три години польоту в ніч проти 2 квітня після того, як жінці була потрібна медична допомога. Про це пише mirror.co.uk.

Повідомляється, що перед трагедією її вели до вбиральні.

Свідки розповіли про "емоційні" сцени на борту, коли пасажирці стало зле і вона потребувала термінової допомоги медпрацівників, коли літак почав знижуватися над Кельтським морем.

Один з пасажирів розповів, що за декілька годин польоту чоловік допомагав жінці, з якою він був, сходити до туалету:

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"Вона мала досить поганий вигляд і перебувала у скрутному становищі. Члени екіпажу поговорили з ними, і якоїсь миті їм довелося вкласти її перед дверима, де є місця з додатковим простором для ніг. Її запитали, наскільки їй боляче, щоб вони могли це передати капітану. Бортпровідники зробили оголошення та запитали, чи є будь-який медичний персонал на борту. Потім літак різко повернув праворуч, і стало ясно, що щось змінилося, і нам треба було негайно приземлитися".

Жінка знепритомніла. На борту був кисень і дефібрилятор, тож їй почали проводити серцево-легеневу реанімацію, яка тривала близько години.

"Повітряна швидка допомога і друга машина швидкої допомоги чекали на нас, коли ми приземлилися, і вони швидко підняли сходи і винесли її з борту літака на ношах", - повідомив свідок.

Після того, як літак приземлився, на борту сказали, що потрібно було дозаправитися, оскільки поліція розмовляла з персоналом Jet2 на місці події. Згодом літак знову злетів і приземлився в Манчестері близько 22:00.

У своїй заяві компанія Jet2 підтвердила, що пасажирка на борту померла, і подякувала членам екіпажу, а також клієнтам, які були готові надати допомогу.

Нагадаємо, раніше стюардеса відомої авіакомпанії ОАЕ розповіла, що роблять з пасажирами, якщо вони вмирають на борту. Також пасажири, які стали свідками смерті в літаках, поділилися, що бачили.

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