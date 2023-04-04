Вчителька хизувалася сексуальним життям перед учнями і називала їх "довб**обами"

У Великій Британії шкільна вчителька хвалилася своїм сексуальним життям перед учнями і неодноразово матюкалася на них.

Про це пише walesonline.co.uk.

Повідомляється, що 40-річна Джулія Вілер, яка працювала вчителькою англійської мови в школі Пенко в Брідженді, Вельс, була зневажливою щодо учнів. Зокрема, вона називала дітей "йо**ними дебілами", "сволотами", "довб**обами" та "суками". Також вона ділилася подробицями сексуального життя з "другом-пільговиком".

Слухання ради про персонал у сфері галузі освіти (EWC) постановило, що це відбувалося в період від січня по травень 2021 року.

Також жінка доводила школярів до сліз: "Вона так кричала на мене, що я плакала".

Член комітету Стів Павелл сказав під час слухань: "Пані Вілер була професіоналкою і мала усвідомлювати важливість належного спілкування з учнями та свою відповідальність як зразок для наслідування. Її поведінка продемонструвала "навмисну та безрозсудну зневагу" до учнів та колег і надала "безпосередній вплив на деяких учнів".

За його словами, Вілер не перепросила за свою поведінку і не продемонструвала, що може дотримуватися правил безпеки.

У результаті, Джулії заборонили викладати лише на два роки. Згодом їй буде дозволено повернутися до викладацької діяльності.

Нагадаємо, у США вчителька звабила сина своїх друзів і зайнялася з ним сексом. Їй висунули звинувачення.

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