До сотні поранених щодоби лише в одному стабілізаційному пункті під Бахмутом: на що звертають увагу медики

Близько ста поранених бійців на добу - з таким напливом пацієнтів доводиться стикатися медикам, які рятують поранених під Бахмутом. Такі стабілізаційні пункти намагаються розташовувати так, аби поранених встигали привезти за годину, але і на ці непримітні місця постійно полюють окупанти, йдеться в ТСН.

“Від осколкових до кульових, різних поранених дуже багато. До ста чоловік на добу”, - розповідають медики.

Це стабілізаційний пункт холодноярської бригади, але сюди везуть бійців з різних підрозділів. Тут завжди розгорнуто 5 операційних ліжок. Просто під час знімання ТСН до стабілізаційного пункту привезли одночасно десятьох поранених - це переважно контузії та легкі осколкові, але роботи у медиків все одно багато. Чи не кожен боєць з акубаротравмою повторює, що це не перша контузія, треба трохи оговтатися та повертатися.

Іван вкритий кривавими ранками та гематомами - це наслідок прильотів. “І міни і артилерійські снаряди і танковий оце”, - показує боєць.

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Розсічені щоки, замурзані руки з патріотичними браслетами, перемотані голови - вони все ще не оговталися після бою. Медики намагаються поговорити з пораненими хлопцями про щось зрозуміле та просте, щоб відволікати.

“Скіф” - місцевий хірург, вся повномасштабна війна - це його інтернатура в медуніверситеті. Хирург дивується, що запам'ятовує не стільки картинки з війни, скільки страшні звуки війни. “Хруст кісток, коли ти знімаєш черевики з бійця, а в нього перебиті ноги. Здавалось, я бачив все, але цей звук запам'ятався”, - каже медик.

Операційні столи тільки-но встигають перестелити і нові пацієнти. Рятувати рядового Василя кидаєтсья відразу декілька медиків. Його зажгутували побратими, але лікарі полегшено видихають - осколкове поранення неглибоке, загрози ампутації немає. “Давно стільки компліментів не чув”, - жартує Василь.

Василь весь в землі, за яку воює, вона на піксельних штанях, і на геть чорних руках.

Боєць Микита оглядає себе сам чи не пошкоджені його різнокольорові тату і поки медики несуть ліки, говорить те, що так важливо чути кожному від своїх рідних на війні. “Я живий, все добре, все буде Україна”, - наголошує боєць.

За дві години, поки були знімання в стабілізаційному пункті, сюди привозять три десятки поранених.

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