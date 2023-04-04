До сотни раненых ежесуточно только в одном стабилизационном пункте под Бахмутом: на что обращают внимание медики

Около ста раненых бойцов в сутки — с таким наплывом пациентов приходится сталкиваться с медиками, которые спасают раненых под Бахмутом. Такие стабилизационные пункты пытаются размещать так, чтобы раненых успевали привезти за час, но и на эти неприметные места постоянно охотятся оккупанты, говорится в ТСН.

“От осколочных до пулевых, разных раненых очень много. До ста человек в сутки”, – рассказывают медики.

Это стабилизационный пункт холодноярской бригады, но сюда везут бойцов из разных подразделений. Здесь всегда развернуто 5 операционных кроватей. Просто во время съемки ТСН в стабилизационный пункт привезли одновременно десять раненых — это преимущественно контузии и легкие осколочные, но работы у медиков все равно много. Едва ли не каждый боец с акубаротравмой повторяет, что это не первая контузия, нужно немного оправиться и возвращаться.

Иван покрыт кровавыми ранами и гематомами – это следствие прилетов. "И мины и артиллерийские снаряды и танковый вот", — показывает боец.

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Рассеченные щеки, чумазые руки с патриотическими браслетами, перемотанные головы – они все еще не пришли в себя после боя. Медики пытаются поговорить с ранеными ребятами о чем-то понятном и простом, чтобы отвлекать.

"Скиф" – местный хирург, вся полномасштабная война – это его интернатура в медуниверситете. Хирург удивляется, что запоминает не столько картинки с войны, сколько страшные звуки войны. “Хруст костей, когда ты снимаешь ботинки с бойца, а у него перебиты ноги. Казалось, я видел все, но этот звук запомнился”, – говорит медик.

Операционные столы только успевают перестелить и новые пациенты. Спасать рядового Василия бросается сразу несколько медиков. Ему жгуты наложили собратья, но врачи облегченно выдыхают – осколочное ранение неглубокое, угрозы ампутации нет. "Давно столько комплиментов не слышал", — шутит Василий.

Василий весь в земле, за которую воюет, она на пиксельных штанах, и на черных руках.

Боец Никита осматривает себя сам, не поврежденные ли его разноцветные тату и пока медики несут лекарства, говорит то, что так важно слышать каждому от своих родных на войне. "Я жив, все хорошо, все будет Украина", — отмечает боец.

За два часа, пока были съемки в стабилизационном пункте, сюда привозят три десятка раненых.

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