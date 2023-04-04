На Волынь вернулась зима с вьюгами: снег и гололед покрыли все вокруг

Снег такой обильный, что затруднено движение на дорогах, но будет снижать еще два дня, обещают синоптики.

В Луцке слой снега уже не менее 15 сантиметров. Снежить начало еще накануне от обеда, вечером заметало все сильнее, не прекращался снегопад и ночью, и к утру город и область засыпали изрядно, говорится в ТСН.

Даже зимой так снежно не было. Лучане к этому не были готовы — многие успели переобуть резину на автомобилях на летнюю, а на дорогах из-за налипания мокрого снега со вчерашнего дня плохая видимость.

Сегодня и другая беда – гололедица. Ночью столбик термометра опустился до минус четырех, нападавший с ночи снег замерз.

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Спасатели уже призывают водителей быть на дорогах осмотрительными и без необходимости не уезжать. Будет снижать еще два дня, обещают синоптики.

Пасмурно и холодно сегодня будет почти на всей территории Украины. Небо, по прогнозам синоптиков, ненадолго прояснится разве что над Полтавой, Донецком и Запорожьем.

Приготовиться к ливням следует жителям Николаева, Винницы, Херсона и Одессы, а на западе страны, по прогнозам, температура не поднимется выше трех градусов тепла и пойдет мокрый снег.

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